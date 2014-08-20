مؤشر السعودية يواصل رحلة الصعود فوق 10700 نقطة

تواصلت للجلسة الرابعة على التوالي مكاسب سوق الأسهم السعودية نهاية تعاملات اليوم، ما دفع المؤشر لاختراق أعلى مستوياته في أكثر من 5 سنوات، وذلك بدعم من الأجواء الإيجابية بعد قرار فتح السوق السعودية للأجانب وتسريبات صحفية حول اشتراطات دخول المؤسسات الأجنبية سوق السعودية.

وتخطى مؤشر سوق السعودية في نهاية تعاملات اليوم أعلى مستوياته منذ جلسة 20 يناير 2008، ليصل إلى مستوى 10716، بعد إضافة 0.53%، من المكاسب أو 56 نقطة، بتداولات مرتفعة عن متوسطاتها بلغت قيتها 10.7 مليار ريال.

وقاد الأسهم المرتفعة الجوف الزراعية 8.25%، تلاه سهم فيبكو 5.7%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الرياض حيث حقق مكاسب بنسبة 4.5%، إلى 21.8 ريالاً.

وتصدر الأسهم المنخفضة وفا للتأمين بنسبة 7.7%، والعالمية للتأمين 6.3%، فيما تراجع سهم بروج سند بنسبة 3.7%.

وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 65 آخرين.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.30% تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.04%، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.06% تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.29%.