الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار

واصل الذهب الهبوط في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس موسعا خسائره إلى جلسة خامسة ومتراجعا الى أدنى مستوى في أسبوعين بعد صعود قوي للدولار بفعل تكهنات بأن رفع أسعار الفائدة الأميركية بات قريبا.

وأظهر محضر أحدث اجتماع للجنة صانعة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي أن تعافيا قويا مفاجئا لسوق الوظائف في الولايات المتحدة قد يدفع البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع رغم أن بعض المسؤولين يريدون أن يروا مزيدا من الأدلة قبل أن يغيروا رأيهم.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1284.80 دولار للأوقية (الاونصة) وهو أدنى مستوى له في أسبوعين قبل أن يتعافى قليلا إلى 1286.70 دولار بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 7.10 دولار إلى 1288.10 دولار للأوقية.

وقال متعامل في المعادن النفيسة "الذهب يتعرض لضغط بسبب الدولار القوي المزيد من البيانات اليوم من المنتظر أن تختبر الدعم للذهب ومن المرجح جدا أن يهبط الذهب إلى 1280 دولارا وأقل من ذلك".

وفشل الذهب في الارتفاع على الرغم من تراجع الأسهم الآسيوية التي تعرضت لضغوط من بيانات مخيبة للآمال عن أداء القطاع الصناعي في الصين مما أثار قلقا بشأن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقفز الدولار الى أعلى مستوياته في 11 شهرا أمام سلة من العملات الرئيسية مع تلقيه المزيد من الدعم بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبيانات عن أداء القطاع الصناعي الأميركي في وقت لاحق من اليوم.