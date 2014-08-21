16 جلسة صاعدة تقود الأسهم السعودية لمستويات تاريخية

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع الحالي، أعلى مستوى له في 6 سنوات ونصف السنة.

وواصل المؤشر صعوده للجلسة الثامنة عشرة الأخيرة على التوالي ما عدا جلستين منذ الإعلان عن التحرك نحو فتح الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية الكبرى بشكل مباشر. وتشكل الجلسات الـ16 التي ارتفع فيها المؤشر أساساً قوياً لدفع الثقة بالأداء المستقبلي للسوق.

وأغلق مصرف الراجحي عند 72,21 ريال للسهم، في حين أغلق سهم سابك عند 28.50 ريال.

وارتفع المؤشر 18.52 نقطة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى10734.76 نقطة، بتداولات تجاوزت 7.8 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 62 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 80 شركة، وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 232 مليون سهم، توزعت على أكثر من 134 ألف صفقة.

وجاءت أسهم شركات تكافل الراجحي والخليج للتدريب والخضري وسند وإسمنت أم القرى واستثمار الأكثر ارتفاعا اليوم.

وجاءت أسهم شركات العالمية والوطنية والجوف وبروج للتأمين وطباعة وتغليف والمصافي على رأس الشركات الأكثر انخفاضا، وتراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم ما بين 7.31% و2.06%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وسابك ومعادن وإسمنت أم القرى والحمادي الأكثر نشاطا بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات دار الأركان وزين السعودية والإنماء وجاكو معادن وإسمنت الشمالية على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.