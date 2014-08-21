مؤشر الدولار يقفز لأعلى مستوياته في 11 شهراً

سجل الدولار الأميركي أعلى مستوياته في 11 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس.

وتلقى الدولار مزيدا من الدعم عقب نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أثار تكهنات بأن البنك المركزي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وصعد مؤشر الدولار 0.15%، الى 82.358 وهو أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر الماضي.

وأظهر الدولار أفضل أداء أمام العملة اليابانية مع صعوده إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر إلى 103.96 ين غير بعيد عن ذروته في إبريل البالغة 104.13 ين.

وتراجعت باقي العملات الرئيسية أمام العملة الخضراء وفي مقدمتها اليورو الذي هبط الى أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 1.3242 دولار.