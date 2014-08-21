مؤشر نيكاي لأسهم اليابان يقفز لأعلى مستوى بـ3 أسابيع

صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات الصباحية اليوم الخميس، موسعاً مكاسبه الى سابع جلسة على التوالي مع استفادة شركات التصدير من هبوط في قيمة الين وبعد أن أثار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر يوليو تكهنات بزيادة في أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقفز المؤشر القياسي 1.0%، الى 15601.99 نقطة بحلول منتصف جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو وهو أعلى متسوى له منذ أول أغسطس.

والتسعة أيام من المكاسب هي الأطول منذ ديسمبر.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9%، إلى 1291.86 نقطة.

وجاءت أسهم شركات التصدير بين أكبر الرابحين مدعومة بهبوط الين إلى أدنى مستوى في اكثر من أربعة أشهر أمام العملة الأميركية.

وسجل الدولار 103.87 ين بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش غير بعيد عن ذروته في إبريل البالغة 104.13 ين.