بورصة وول ستريت تصعد إلى مستوى قياسي جديد

ارتفعت الأسهم الأميركية الخميس وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا مدعوما ببيانات تشير إلى استمرار تحسن الاقتصاد في الوقت الذي يترقب فيه المستمرون بدء اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية الكبرى واقتصاديين في جاكسون هول في وايومنج.



ومن المقرر أن يبحث الاجتماع المقرر في الفترة من 21-23 اغسطس أسواق العمل في الاقتصادات الرئيسية وسوف تلقي جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي كلمة اليوم الجمعة.

وسيتابع المستثمرون تصريحات المسؤولين لاستنتاج أي مؤشرات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة.



وارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى لها في عشرة اشهر في يوليو تموز كما انخفض عدد المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي فيما يشير إلى قوة الاقتصاد في الربع الثالث.



وبحلول منتصف الجلسة زاد مؤشر داو جونز الصناعي 69.56 نقطة أو0.41%، إلى 17048.69 نقطة وصعد ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.34 نقطة أو 0.22%، في حين خسر ناسداك المجمع 3.65 نقطة أو 0.08%، إلى 4522.83 نقطة.