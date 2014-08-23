أسهم أميركا تتلقى ضربة من التوتر الروسي الأوكراني

أنهت معظم الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على انخفاض مع تجدد اشتعال التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الذي لم تقدم فيه تصريحات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي مزيدا من المؤشرات للمستثمرين بخصوص رفع أسعار الفائدة.



ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 38.46 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 17001.03 نقطة. وخسر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.01 نقطة أو 0.2 بالمئة إلى 1988.36 نقطة في حين ارتفع ناسداك المجمع 6.45 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 4538.55 نقطة.



وخلال الأسبوع ارتفع داو اثنين بالمئة وستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.7 بالمئة وناسداك 1.6 بالمئة. وهذه أفضل مكاسب أسبوعية لكل من داو وستاندرد آند بورز 500 منذ ابريل نيسان وثالث مكاسب أسبوعية على التوالي للمؤشرات الثلاثة.



