"أرابتك" يرتفع ويعود للصدارة بصفقة شراء 3 ملايين سهم

عاد سهم أرابتك للصدارة من جديد في تداولات اليوم بسوق دبي المالي، مع إعادة الحديث عن بيع حصة الرئيس التنفيذي السابق للشركة حسن اسميك.

وارتفع سهم أرابتك اليوم في سوق دبي المالي بنسبة 3.75% إلى مستوى 4.43 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 635 مليون درهم، أو نحو 44% من قيمة التداول بسوق دبي اليوم.

وفسر عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، سبب تحرك سهم شركة أرابتك خلال جلسة اليوم، حيث كان وضع طلبا لشراء نحو 3 ملايين سهم منها، مما رفع سعر السهم.

وأنهى مؤشر سوق دبي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.13% إلى مستوى 4963 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.4 مليار درهم.

وأضاف الحسيني أن المستثمرين أقبلوا بعد هذا الطلب على شراء السهم، خاصة أن الملف الأبرز، وهو ملكية حسن اسميك، لايزال مفتوحا.

ولفت الحسيني إلى أن الطلب رفع الحراك على السهم وزاد من إقبال السيولة التي كانت تترقب فرصاً مواتية.

وقال الحسيني "حركة اليوم رفعت السهم فوق 4.30 مع ارتفاع شهية المخاطرة في السهم، ما دفع المؤشر أيضاً لاختراق 4935 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال الشهرين الماضيين".

وأوضح أن تداولات اليوم كشفت مدى حساسية السوق لأي سيولة جديدة، وقال "السوق متحفز جدا، ولا أخبار جديدة، خاصة على سهم أرابتك أو مصير الحصص، وباعتقادي ردة الفعل تكشف مدى ترقب السيولة".

وارتفع سهم إعمار العقارية اليوم بنسبة 0.84% إلى 10.5 درهم، والاتحاد العقارية بنسبة 3.69%، ودبي للاستثمار 2.7%، فيما ارتفع سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.48%.