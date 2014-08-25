بورصة مصر تتكبد خسارة بـ 2.3 مليار جنيه

دفعت عمليات بيع لجني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 309 بنسبة 0.97% مسجلا 39ر9403 نقطة، كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) ما نسبته 0.34% ليصل إلى 8ر657 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 84ر0% من قيمته ليصل إلى مستوى 54ر1168 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 3ر2 مليار جنيه ليصل إلى 5ر521 مليار جنيه، بقيمة تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه.