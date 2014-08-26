السيولة تنعش سوق السعودية والمؤشر يخترق 10900 نقطة

لليوم الثاني على التوالي توالي السيولة تدفقها لسوق الأسهم السعودية، حيث تخطت عند الإغلاق حاجز الـ11 مليار ريال، وذلك بعد أن بلوغها خلال جلسة أمس الـ16 مليار ريال.

ونجح مؤشر السوق السعودية في تجاوز عمليات جني الأرباح التي ضغطت في بداية الجلسة، حيث ساهمت السيولة المتدفقة في تحويل مسار المؤشر ليغلق على مكاسب بنسبة 0.90%، إلى مستوى 10939 نقطة.

وكانت عمليات جني أرباح قوية تركز بالدرجة الأولى على أسهم المصارف والخدمات المالية.

وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 1.35%، ليستمر في دعم المؤشر بعد تجاوزه مستوى الـ11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات ونصف قبل يومين.

وتشهد السوق السعودية عمليات دخول قوية من قبل المستثمرين للاستفادة من الصعود المتواصل قبل فتح السوق السعودية للأجانب منتصف العام المقبل.

ويرى المحللون أن السوق السعودية تمر حالياً بعملية إعادة تقييم في ضوء المعطيات الجديدة وعقب قرار فتحها أمام المؤسسات المالية الأجنبية.

وأعلنت هيئة السوق المالية الخميس الماضي مشروع اللائحة المقترحة لدخول المؤسسات المالية الأجنبية، ومن بين الاشتراطات أن لا تقل استثمارات المؤسسة الأجنبية عن 5 مليارات دولار.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم سبكيم العالمية بنسبة 5.99%، تلاه سهم عسير 5.16%، ومصرف الإنماء 4.61%، بالإضافة إلى سهم العربية السعودية للتأمين 4.45%.

وواصل سهم مصرف الإنماء تصدره الأسهم الأكثر نشاطاً بـ68 مليون سهم، تلاه سهم كيان وزين السعودية.

وقال رئيس قسم إدارة الأصول المجموعة المالية هيرميس السعودية ماجد كبارة إن دخول السيولة أمر كان متوقع، خاصة وأنه توجد فترة 90 يوم للتشاور مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن مشروع اللائحة المقترحة لدخول المؤسسات الأجنبية، إلا أنه يجب تحديد النسبة المسموح للأجانب بامتلاكها، وهل ستكون مختلفة من شركة لأخرى أم لا.

وأضاف كبارة "حالياً القيمة السوقية 590 مليار دولار، ونسبة الـ10 قيمتها 59 مليار دولار، وهذا يعني أن وزن السوق ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيكون حوالي 2%، وهذا سيحد من النسبة المتاخحة للأجانب، فهل ستحتسب على عدد الأسهم الإجمالي.

وحول أداء السوق قال كبارة إنه ارتفع حوالي 12%، وهذا كان متوقع إذا ما نظرنا إلى حجم السوق السعودية، خاصة بعد تحديد وقت معين لدخول الأجانب، وما حدث منذ الإعلان سيعطي دعم كبير للسوق خلال الفترة القادمة وسيكون السوق مدعوماً بشكل كبير، وأي تأثير لأخبار سيئة ستكون محدودة بسبب سعي المستثمرين لاقتناص الفرص.