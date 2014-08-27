أسهم أوروبا تلتقط أنفاسها بعد موجة صعود

استقرت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات يوم الأربعاء، لتلتقط أنفاسها بعد موجة صعود استمرت أسبوعين ونصف مع صدور بيانات تظهر تراجع معنويات المستهلكين الألمان للمرة الأولى في أكثر من عام ونصف العام وهو ما يقلص شهية المستثمرين لشراء الأسهم.

وقالت مجموعة جي.إف.كيه لأبحاث السوق يوم الأربعاء، إن مؤشرها المستقبلي لمعنويات المستهلكين الذي يعتمد على مسح يشمل نحو ألفي ألماني تراجع إلى 8.6 لشهر سبتمبر أيلول من 8.9 بعد التعديل بالخفض في أغسطس.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت غرينتش زاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.02 بالمئة إلى 1376.99 نقطة. وصعد المؤشر نحو ستة بالمئة فوق المستوى المنخفض الذي بلغه في الثامن من أغسطس.

وظهر تأثير الأزمة الأوكرانية والتوترات بين الغرب وموسكو من جديد على نتائج الشركات الأوروبية يوم الأربعاء حيث قالت شركة مارين هارفست أكبر شركة لمزارع أسماك السلمون في العالم إنها تتوقع أن تشكل العقوبات الروسية التي تضر مصدري السلمون تحديات في الأجل القصير. وانخفض سهم مارين هارفست 1.1 بالمئة.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03 بالمئة عند الفتح بينما خسر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة وداكس الألماني 0.04 بالمئة.