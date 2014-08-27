السوق السعودية تتربع من جديد فوق مستوى 11 ألف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم مخترقاً حاجز الـ11 ألف نقطة مجدداً وسط دعم كبير من قطاع البتروكيماويات الذي حقق مكاسب بـ1.84%.

وارتفع مؤشر السوق عند الإغلاق بنسبة 0.82%، أو 90 نقطة، إلى مستوى 11029 نقطة.

وواصلت لليوم الثالث على التوالي مستويات السيولة ارتفاعها عن متوسطاها اليومية حيث تخطت في نهاية الجلسة حاجز الـ13.2 مليارات ريال، عبر تداول 493 مليون سهم.

وتستهدف هذه السيولة اقتناص المستويات السعرية الحالية قبيل فتح السوق السعودية للأجانب منتصف العام المقبل.

وتشهد السوق السعودية حالياً، بحسب محللين عمليات إعادة تقييم لأسهمها في ضوء القرارات الجديدة بفتح السوق، والنتائج القوية المرتقبة للشركات.

وشهدت أسهم القطاع المصرفي بعض الهدوء اليوم لصالح أسهم قطاع البتروكيماويات، حيث ارتفع مؤشر قطاع المصارف بـ0.05%، والطاقة 2.2%، والاتصالات 1.73%.

وتزايدت حالة الزخم الكبيرة في السوق مؤخراً مع إعلان هيئة السوق المالية الخميس الماضي عن اللائحة المقترحة لدخول المؤسسات المالية الأجنبية السوق السعودية.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً العالمية بـ9.9%، وفا للتأمين 9.6%، دار الأركان 5.89%، عذيب للاتصالات 5.7%، بالإضافة لسهم التأمين العربية الذي ارتفع بنسبة 5.57%.

وتصدر سهم دار الأركان الأكثر تداولاتً اليوم بـ1.279 مليار ريال، والإنماء 947 مليون ريال، وزين السعودية 922 مليون ريال.