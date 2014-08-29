توترات أوكرانيا تضغط على الأسهم الأميركية

أغلقت الأسهم الأميركية منخفضة، الخميس، بعد أن أعاد تصعيد جديد للتوترات بين أوكرانيا وروسيا تركيز المستثمرين إلى المنطقة المضطربة، لكن بيانات اقتصادية أميركية إيجابية قيدت الخسائر في بورصة وول ستريت.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى جلسة التداول منخفضا 42.44 نقطة أو ما يعادل 0.25% إلى 17079.57 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 3.38 نقطة أو 0.17% ليغلق عند 1996.74 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 11.93 نقطة أو 0.26% عند 4557.70 نقطة.