مستوى جديد للأسهم الأميركية مع التفاؤل بانتعاش مرتقب

أنهت الأسهم الأميركية شهرا من المكاسب القوية بجلسة هادئة نهاية الأسبوع، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا جديدا مع تفاؤل المستثمرين باستمرارية انتعاش أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب سلسلة بيانات إيجابية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 18.88 نقطة أو ما يعادل 0.11 بالمئة إلى 17098.45 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 6.63 نقطة أو 0.33 بالمئة ليغلق عند 2003.37 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 22.58 نقطة أو 0.50 بالمئة عند 4580.27 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع باللون الأخضر مع ارتفاع داو جونز 0.6 بالمئة، وستاندرد اند بورز 0.7 بالمئة، وناسداك 0.9 بالمئة.

كما تنهي الشهر على مكاسب قوية مع صعود داو جونز 3.2 بالمئة، وستاندرد اند بورز 3.8 بالمئة، وناسداك 4.8 بالمئة.