سهم إعمار يحلق باتجاه 12 درهما بتداولات نشطة

لليوم الثاني على التوالي، واصل سهم إعمار العقارية مكاسبه القوية في سوق دبي المالي مدعوماً بما أعلنته الشركة عن بدء الاكتتاب في إعمار مولز التابعة لها خلال شهر سبتمبر المقبل.

واقترب سهم إعمار في تداولات الاثنين من مستوى 12 درهماً ليصل لأعلى مستوياته منذ 23 يناير 2008.

تداولات اليوم على سهم إعمار صاحبها نشاط قوي، حيث بلغت قيمة التداولات حتى منتصف الجلسة 989 مليون درهم.

ودفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي المالي لتحقيق مكاسب بنسبة 1.45%، ليصل إلى مستوى 5136 نقطة.

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن نيتها طرح ما لا يقل عن 15% من أسهم "إعمار مولز" للاكتتاب العام.

ودفعت هذه المكاسب مؤشر سوق دبي المالي لتحقيق مكاسب بنسبة 2.7% إلى مستوى 5062 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم، وأحجام 431 مليون سهم.

واستحوذ سهم إعمار على قرابة 50% من قيمة التداولات في السوق بـ718 مليون ريال.

وكانت وسائل إعلام إماراتية نقلت يوم الأربعاء عن مصادر قولها إنه من المرجح أن يبدأ اكتتاب شركة "إعمار مولز" منتصف شهر سبتمبر القادم.

وفي تفاصيل الاكتتاب، ستقوم إعمار العقارية بتخصيص نسبة 30%، من أسهم "إعمار مولز" من اكتتاب المستثمرين الأفراد، في حين ستبلغ حصة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة 70%.

كما سيتم تخصيص نسبة 10% من الأسهم المطروحة لمساهمي إعمار العقارية كما في تاريخ العاشر من سبتمبر.

وسيتم تخصيص 5%، من شريحة المؤسسات الاستثمارية لصالح جهاز الإمارات للاستثمار.

وسيعتمد تقييم السعر النهائي للسهم على عملية بناء سجل الأوامر، كما ستقوم "إعمار العقارية" بتخصيص 5.3 مليار درهم من عوائد عملية الاكتتاب سيتم دفعها كأرباح للمساهمين.