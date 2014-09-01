سوق السعودية تصعد على استحياء مع ضغوط البتروكيماويات

صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم على استحياء بعد تعرضه لضغوط قوية من جانب القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها البتروكيماويات والمصارف.

وواصلت السيولة نشاطها وتدفقها على السوق السعودية، حيث بلغت قيمة التداول اليوم 10.69 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 384 مليون سهم.

وكانت وكالة رويترز قد أكدت اليوم أن السوق السعودية هي الأكثر جاذبية في المنطقة بالرغم من المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم، إذ كشف 47%، من مديري الصناديق الذين شملهم الاستطلاع عن نيتهم زيادة حصصهم من الأسهم السعودية، فيما يعتزم 7%، فقط من الصناديق تقليص تعرضهم للسوق.

وأنهى مؤشر السوق تعاملات اليوم مضيفاً نحو 5 نقاط، أو 0.04%، ليصل إلى مستوى 11116 نقطة.

وتراجع قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.43%، فيما انخفض قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 0.11%، والتشييد والبناء 0.43%.

وحافظ سهم دار الأركان على نشاطه خلال الفترة الحالية بتداولات بلغت قيمتها 861 مليون ريال، وارتفع إلى 16.05 ريال، تلاه سهم الإنماء بـ792 مليون ريال، وكيان السعودية 581 مليون ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً وفا للتأمين بـ9.97%، سند 9.80%، أسيج 5.2%، بالإضافة لسهم التأمين العربية 4.4%.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً فتصدرها اكسا-التعاونية بنسبة 4.7%، الزامل للصناعة 1.75%، بالإضافة لسهم سلامة الذي تراجع بنسبة 1.69%.