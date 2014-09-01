صعود أسهم أوروبا بفعل توقعات لعمليات تيسير نقدي

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات شهر سبتمبر بالارتفاع يوم الاثنين مدعومة ببعض التكهنات المتعلقة بعمليات اندماج واستحواذ وتوقعات باتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في أوروبا.

وزاد سهم قناة آي.تي.في البريطانية 2.5 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة "تليغراف" أن ليبرتي غلوبال تسعى لحشد تأييد كبار المساهمين في آي.تي.في عقب استحواذها هذا الصيف على حصة نسبتها 6.4 بالمئة في القناة، وهو ما أثار تكهنات بتقديم عرض للاستحواذ الكامل.

وكان السهم من أكبر الرابحين على مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية الذي ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1377.23 نقطة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش.

واقتفى المؤشر أثر مكاسب البورصة الأميركية وبورصات آسيا وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي المقرر أن يعقد اجتماعا في وقت لاحق هذا الأسبوع قد يعلن عن إجراءات تحفيزية جديدة، وهو ما طغى على تأثير المخاوف من بيانات صينية ضعيفة والتوترات بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا.

وفي أنحاء أوروبا، استقر مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني عند الفتح، بينما زاد مؤشرا كاك 40 الفرنسي، وداكس الألماني 0.1 بالمئة.