انتهاء اكتتاب المرحلة الثانية لأسهم أولوية "معادن"

تنتهي اليوم الثلاثاء المرحلة الثانية من الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية في شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، والتي بدأت الأحد واستمرت لمدة 3 أيام.

وبحسب بيان تلقى موقع "العربية نت"، نسخة منه، فقد سمح خلال فترة الاكتتاب لجميع حاملي حقوق الأولوية، سواء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق الأولوية خلال فترة التداول بممارسة حقهم بالاكتتاب في الأسهم الجديدة، علما أنه سيتم الإعلان عن نتائج الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية خلال الأيام القادمة.

وبعد انتهاء الاكتتاب في المرحلتين الأولى والثانية، سيتم طرح الأسهم المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها على عدد من المؤسسات الاستثمارية التي سوف تتم دعوتها من قبل مديري الاكتتاب "إتش إس بي سي" العربية السعودية، و"جي آي بي كابيتال" بعد التشاور مع الشركة، وستقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور الأسهم، فسيتم إضافتها للأسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل، وذلك خلال فترة الطرح المتبقي التي ستبدأ الأحد 7 ديسمبر وتستمر حتى صباح الاثنين 8 ديسمبر.