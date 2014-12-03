اليورو يسجل أقل سعر في 27 شهرا أمام الدولار القوي

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 27 شهرا مقابل الدولار الآخذ بالصعود اليوم الأربعاء قبل يوم من اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي قد يمهد لمزيد من إجراءات التيسير النقدي بمنطقة العملة الموحدة.

وسجلت العملة الأميركية أعلى سعر في 7 سنوات أمام الين مدعومة بتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذين رسموا صورة متفائلة للاقتصاد الأميركي رغم تراجع أسعار النفط مما رفع التوقعات لزيادة أسعار الفائدة منتصف 2015.



وساعدت تلك المكاسب مؤشر الدولار ليسجل أقوى مستوى منذ مارس 2009، عند 88.867.

ونزل اليورو 0.4%، إلى 1.2331 دولار ليسجل أدنى سعر له منذ أواخر أغسطس 2012 بينما ارتفع الدولار إلى 119.44 ين على منصة التداول إي.بي.اس وهو أقوى سعر له منذ أغسطس 2007. وبلغت العملة الأميركية 119.35 ين في أحدث سعر لها بانخفاض 0.1%.

وصعدت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الأسترالية التي تراجعت إلى أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف عند 0.8388 دولار أميركي بعد بيانات أظهرت تباطؤ الاقتصاد الأسترالي على غير المتوقع في ربع السنة الماضي لتزيد احتمالات خفض سعر الفائدة.