قفزة بسيولة سوق السعودية إلى 9.9 مليار ريال

صعدت الأسهم السعودية، اليوم الأربعاء، ليختتم مؤشر السوق الجلسة على ارتفاع بمقدار 59 نقطة وبنسبة 0.68% إلى 8801 نقطة.

وكان اللافت الارتفاع القوي لقيمة الأسهم المتداولة اليوم، إلى 9.9 مليار ريال مقارنة مع معدل تراوح بين 7 إلى 8 مليارات ريال خلال الأيام الماضية، والتي شهدت فيها الأسهم 5 جلسات خاسرة، أعقبتها 3 جلسات مرتفعة آخرها اليوم.

وبحسب "رويترز" انحدر سهما زين وموبايلي في البورصة السعودية اليوم الأربعاء بسبب الخلاف الدائر بينهما في وقت ارتفعت فيه البورصة بدعم من قطاعي البنوك والبتروكيماويات.

وفي حين أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.68 بالمئة إلى 8801.69 نقطة، هبط سهم زين 8.5 بالمئة وموبايلي 6.9 بالمئة.



وارتفع مؤشر قطاع البنوك السعودي واحدا بالمئة وقطاع البتروكيماويات 1.74 بالمئة.



وارتفعت أسهم سابك 2.6 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 0.8 بالمئة وبنك الرياض 0.22 بالمئة ومصرف الراجحي 2.27 بالمئة. بينما هبط البنك السعودي الهولندي 2.2 بالمئة.

وسجل سعر سهم ملاذ للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.78% وصولا إلى سعر 39.40 ريال تلاه سهم مجموعة فتيحي بنسبة 4.71% وصولا إلى سعر 22.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.73% وصولا إلى سعر 14.70 ريال تلاه سهم زين السعودية بواقع 8.654% وصولا إلى سعر 6.75 ريال.

واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.2 مليار ريال وصولا الى سعر 60.50 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 965.3 مليون ريال وصولا الى سعر 47.80 ريال.





وتباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق اليوم الأربعاء حيث ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1109.88 نقطة بفضل صعود الأسهم القيادية بينما تراجع المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.12 بالمئة إلى 6775.44 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 13.2 مليون دينار منها تسعة ملايين للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.



وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.4 بالمئة وبنك الكويت الدولي 1.8 بالمئة وزين 1.7 بالمئة وبوبيان للبتروكيماويات 1.5 بالمئة.



وهبطت أسهم بنك الخليج 1.6 بالمئة وأغذية 2.8 بالمئة وأجيليتي 1.2 بالمئة وإيفا 1.1 بالمئة.

تراجعت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع نزول عدد كبير من الأسهم القيادية.



وخسر المؤشر الرئيسي للسوق 0.19 بالمئة ليسجل 9169.49 نقطة بينما انخفض المؤشر الثانوي 1.05 بالمئة إلى 621.76 نقطة.



وهبطت أسهم الشرقية للدخان 8.6 بالمئة وحديد عز 1.3 بالمئة والنساجون الشرقيون 0.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات وسوديك 0.7 بالمئة وهيرميس وبلتون 0.4 بالمئة.



ونزلت أسهم المصرية للاتصالات 0.3 بالمئة وبايونيرز والعربية للأقطان 0.2 بالمئة ومصر الجديدة للإسكان 0.5 بالمئة.



في المقابل ارتفعت أسهم طلعت مصطفى 0.4 بالمئة وجنوب الوادي للأسمنت 0.4 بالمئة وجلوبال وبالم 0.2 بالمئة والتجاري الدولي 0.1 بالمئة.