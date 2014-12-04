ارتفاع السيولة يقفز بأرباح سوق مصر لـ4.5 مليار جنيه

قال خبراء ومحللون ماليون إن الارتفاعات التي شهدتها البورصة المصرية خلال جلستي اليوم وأمس، جاءت بسبب ارتفاع معدلات السيولة، والتي دفعت المؤشر الرئيسي إلى تجاوز القوى البيعية عند مستوى 9350 نقطة وكسر حاجز9400 نقطة بنهاية تداولات اليوم.

ووفقاً لبيانات السوق فقد اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب منذ بداية جلسة اليوم نحو الشراء، فيما سيطر الاتجاه البيعي على أداء المستثمرين المصريين.

وقال المحلل المالي نادي عزام، إن التراجعات القاسية التي منيت بها البورصات العربية أثبتت قوة ومتانة البورصة المصرية التي تستهدف مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسات المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، لافتاً إلى ارتفاع مستويات السيولة خلال جلستي أمس واليوم، ما عزز من مكاسب وصعود مؤشرات البورصة المصرية.

وأوضح عزام لـ"العربية.نت"، أن أزمة أسعار النفط مازالت تتحكم في اتجاهات البورصات العربية والعالمية، مؤكداً أن البورصة المصرية سوف تستفيد من هذه الأزمة، خاصة أن مصر من الدول التي لم تتأثر بتراجع أسعار النفط لخلاف دول الخليج التي تعد من أكبر الدول المصدرة للنفط عالمياً.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويزيد من جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين العرب والأجانب، حيث تنخفض أسعار أسهم الشركات الخليجية المقيدة في أسواقهم المالية بسبب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات تلك الشركات.

وخلال تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر نحو 0.87%، بعدما ارتفع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 517.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى نحو 521.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 1.65% بما يعادل نحو 154 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 9304 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس، إلى مستوى 9458 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 1% بما يعادل نحو 6 نقاط ليصل إلى مستوى 634 نقطة بنهاية تداولات جلسة اليوم، مقابل نحو 628 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 1.19%، مضيفاً نحو13 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 1153 نقطة بإغلاق تعاملات جلسة اليوم، مقابل نحو 1140 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسة أمس.