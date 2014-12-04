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الذهب يقفز فوق 1200 دولار مع تعافي أسعار النفط

المصدر: نيويورك – رويترز
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صعد الذهب فوق 1200 دولار للأوقية (الأونصة) مدعوما بارتفاع أسعار النفط، الأربعاء، الأمر الذي دفع المستثمرين لتغيير مراكز التعامل في سوق متقلبة.

وتراجع الذهب يوم الاثنين قرب أقل مستوى له منذ نحو 3 أسابيع بعد تصويت الناخبين في استفتاء بسويسرا برفض اقتراح يدعو لزيادة احتياطيات البنك المركزي من الذهب.

وتعافى المعدن الأصفر بعدها، ليسجل أعلى مستوى له خلال شهر مع تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها خلال خمسة أعوام.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1209.11 دولار للأوقية في الساعة 20:26 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع 1%، في الجلسة السابقة متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 0.8% عند التسوية إلى 1208.40 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين في السوق الفورية 0.6% إلى 1219.00 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.5% إلى 16.35 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.4% ليسجل 795.47 دولار.

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