تعافي أسواق الأسهم في الخليج مع استقرار أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس مع قيام بعض المستثمرين بشراء الأسهم التي تضررت بعدما بدأت أسعار النفط في الاستقرار حول 70 دولارا للبرميل خلال الأسبوع.

وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت بشكل محدود بعدما هبط إلى أقل من هذا المستوى وبدأ يستقر نسبيا اليوم في أعقاب بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعا مع زيادة إنتاج المصافي.



وفي دبي ارتفعت معظم الأسهم أيضا لكن مؤشر السوق هبط 0.4 بالمئة تحت ضغط سهم إعمار العقارية القيادي الذي هوى 7.4 في المئة مواصلا هبوطه منذ انقضاء الحق في توزيعات أرباح استثنائية في 30 نوفمبر.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7 في المئة وقادت أسهم القطاع العقاري المكاسب.

وصعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 6.3 في المئة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 3.8 في المئة وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 3.9 في المئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 بالمئة مع صعود الأسهم بشكل عام بينما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مدعوما بصعود سهمي بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول 4.2 و2.0 بالمئة على الترتيب.

وفي، سوق الأسهم العماني، انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 6577 نقطة. وزاد مؤشر سوق الكويت السعري، 0.01 في المئة إلى 6776 نقطة. كما صعد مؤشر البحرين 0.5 في المئة إلى 1421 نقطة.