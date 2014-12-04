تغطية اكتتاب أسهم حقوق أولوية "معادن" 94%

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أنه تمت تغطية اكتتاب المرحلة الأولى من زيادة رأسمال الشركة عبر حقوق الأولوية بـ63 مليون سهم، ليجمع الاكتتاب 1.45 مليار ريال بنسبة تغطية 26.04% من إجمالي الأسهم الجديدة للشركة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن المرحلة الثانية من الاكتتاب جمعت 3.8 مليار ريال، بنسبة تغطية 67.93% من إجمالي الأسهم الجديدة، ليصبح إجمالي نسبة التغطية 93.97% في المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت معادن أن فترة الطرح المتبقي الأحد المقبل، وسيتم خلال هذه الفترة طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي (المؤسسات الاستثمارية) الذين سوف يتم دعوتهم من قبل مديري الاكتتاب إتش إس بي سي العربية السعودية، وجي آي بي كابيتال بعد التشاور مع الشركة.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (شرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.