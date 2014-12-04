سوق السعودية تواصل الصعود وتغلق بمكاسب 1.77%

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 155.95 نقطة أو ما نسبته 1.77% ليغلق عند مستوى 8957.63 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الاستثمار الصناعي، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 260.7 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 133 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 132 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة.

الخسارة التراكمية للأسبوع تقلصت إلى 1.8%

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع شركات الاستثمار المتعدد وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 3.95% تلاهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.23%.

وسجل سعر سهم عذيب للاتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولا إلى سعر 7.60 ريال تلاه سهم زين السعودية بنسبة 9.56% وصولا إلى سعر 7.45 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.86% وصولا إلى سعر 14.45 ريال تلاه سهم أسيج بواقع 2.19% وصولا إلى سعر 26.80 ريال.

واحتل سهم ملاذ للتأمين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 582.5 مليون ريال وصولا الى سعر 40.50 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بواقع 492.5 مليون ريال وصولا الى سعر 49.10 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 39.5 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 21.7 مليون سهم بحسب تقرير صحارى.

وعاد سهما موبايلي وزين للارتفاع اليوم في بورصة السعودية بعد الهبوط الحاد الذي منيا به في جلسة أمس بسبب النزاع الدائر بينهما.



وارتفع اليوم الخميس سهم موبايلي 0.15%، بعد أن هبط أمس 6.9%، كما صعد سهم زين 2.2%، بعد نزوله أمس 8.5%.



ومع بدء التداولات زاد المؤشر السعودي 0.82%، إلى 8873 نقطة اليوم مع صعود أسعار النفط بفعل بيانات عن المخزونات الأميركية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وارتفع خام مزيج برنت 0.5%، إلى 70.28 دولار للبرميل الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركي أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بسبب زيادة إنتاج المصافي.



وارتفعت كل أسهم قطاع البنوك وجميع أسهم قطاع البتروكيماويات.



وصعد سهم بنك الرياض 0.6%، والراجحي 2.1%، والأهلي التجاري 0.5%، وساب 1.5%.



كما ارتفعت أسهم سابك 3%، وسافكو 0.4%، وكيمانول 1.5%، وبتروكيم 2.8%، وبترورابغ 2.2 %.