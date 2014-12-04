ينساب السعودية تقترح توزيع أرباح بـ1.5 ريال للسهم

قالت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية اليوم الخميس إنها اقترحت صرف توزيعات نقدية قدرها 1.5 ريال (0.4 دولار) للسهم عن أرباح النصف الثاني من عام 2014.



وتقل هذه التوزيعات عن تلك التي صرفت في الفترة المقابلة من 2013 والتي بلغت ريالين للسهم وفقا لبيانات تومسون رويترز.



وفي أكتوبر أعلنت ينساب التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاض أرباحها الصافية 20.1 بالمئة في الربع الثالث من العام بسبب انخفاض حجم المبيعات.



وكان ذلك هو رابع انخفاض في الأرباح الفصلية للشركة على التوالي وإن كان متماشيا مع توقعات المحللين.