"دار السعادة" المغربية تبيع أسهماً بـ128 مليون دولار

قال متعاملون إن شركة إقامات دار السعادة المغربية لبناء المساكن التي يملكها مستثمرون مغاربة وخليجيون، باعت أسهما بقيمة 1.13 مليار درهم (128 مليون دولار) في طرح عام أولي، وذلك في أول صفقة لبيع أسهم في المغرب هذا العام، وثاني صفقة من نوعها في نحو ثلاث سنوات.

وعرضت دار السعادة إجمالا للبيع 5.24 مليون من الأسهم القائمة بسعر 215 درهما للسهم، وهو ما يجعل قيمة الشركة تبلغ 5.3 مليار درهم.

وسيبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء في 18 ديسمبر. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الشركة.

وتقوم دار السعادة ببناء مساكن لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة. وسجلت الشركة ربحا صافيا قدره 164 مليون درهم في النصف الأول من عام 2014 مع مبيعات قيمتها 778 مليون درهم، بزيادة 73% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وربما يساعد طرح أسهم دار السعادة بورصة الدار البيضاء على استمرار التعافي من نقص السيولة وقلة المستثمرين الأجانب وتداعيات أزمة منطقة اليورو.

وجاء طرح الأسهم بعد أسابيع من إعلان الشركة العامة العقارية في المغرب أنها ستلغي إدراج أسهمها بعدما أمر ملك البلاد بإجراء تحقيق في شكاوى قدمت ضد شركة التطوير العقاري التي تديرها الدولة.

وقال متعاملون إن صغار المستثمرين لم يبدوا اهتماما كبيرا بأحدث طرح للأسهم.

وقال متعامل "أصبح المستثمرون أكثر حذرا تجاه القطاع العقاري. الشركة العامة العقارية تلغي إدراج أسهمها وأسهم الضحى تفقد نحو 14% من قيمتها في شهر واحد".

وتشير تقديرات متعاملين إلى أن معظم المشترين لأسهم دار السعادة من المؤسسات المغربية التي اشترت ما يصل إلى 20% من الأسهم التي طرحت للبيع، بينما اشترى مستثمرون أجانب معظمهم من الخليج ما يصل إلى 25% من الأسهم.

واجتذبت الصفقة اهتمام مستثمرين خليجيين، مثل آبار للاستثمار الإماراتية، وكيبكو الكويتية، وتملك الشركتان بالفعل حصة قدرها نحو 10% لكل منهما في دار السعادة.