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المركزي الروسي يحذر من التلاعب بعد انهيار الروبل

المصدر: موسكو – رويترز
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قال البنك المركزي الروسي إنه يدرس فقط إجراءات ذات طبيعة اقتصادية ضد المضاربين في سوق النقد الأجنبي ولا يعتزم فرض قيود إدارية لتقييد التعاملات.

وأضاف البنك في تعليقات بالبريد الإلكتروني "استحداث مبيعات إجبارية من الإيرادات بالعملة الأجنبية ليس قيد الدراسة".

لكنه قال إنه إذا رأى أدلة على تلاعب في سوق الصرف الأجنبي فإنه سيفتح تحقيقا.

ويأتي هذا البيان من البنك المركزي في أعقاب تعليقات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" ضد المضاربين في سوق العملة.

وكان الروبل الروسي فقد أكثر من 19% من قيمته في نحو شهر أمام الدولار الأميركي.

كلمات دالّة

#الروبل الروسي, #عملة روسيا, #انهيار الروبل

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