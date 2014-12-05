فائدة سالبة لليورو.. والأوروبي لم يتحرك للإنقاذ

قرر البنك المركزي الأوروبي من دون أي مفاجأة أن يبقي على معدل فائدته الرئيسية دون تغيير عند 0,05 في المئة، أي المستوى التاريخي الأدنى الذي تقرر في سبتمبر، كما أعلن متحدث باسم البنك.

ولم يتخذ البنك المركزي الأوروبي أيضا أي إجراء بشأن معدل فائدة الإقراض الهامشي الذي تم تخفيضه إلى 0,3 في المئة في سبتمبر، ولا معدل فائدة الإيداع الهامشي الذي أصبح سلبيا للمرة الأولى في تاريخه في يونيو والذي استقر عند -0,2 في المئة.

وعقد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، مؤتمره الصحافي الشهري التقليدي الذي نظم للمرة الأولى في المقار الجديدة للبنك المركزي للحديث عن ظروف إصدار هذه القرارات.

ويؤخذ على المركزي الأوروبي عدم تحركه بشأن برنامج للتيسير الكمي، ليظل باب التكهنات مفتوحا على مصراعيه تجاه الإجراءات المستقبلية لإنقاذ منطقة اليورو من الركود.