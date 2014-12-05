نيكي بأعلى مستوى بـ7 سنوات ونصف بدعم شركات التصدير

صعدت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات، اليوم الجمعة، مع تراجع الين الذي أدى إلى ارتفاع أسهم شركات التصدير، معوضة خسائرها الطفيفة التي تكبدتها في بداية الجلسة.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 17920.45 نقطة بعد أن لامس 17922.29 نقطة أعلى مستوى له منذ يوليو 2007.

وحقق المؤشر مكاسب على مدى ستة أيام متتالية، مسجلا أطول موجة صعود منذ أغسطس. وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.6 بالمئة.

وزادت أسهم الشركات المصدرة، مثل سهم نيسان موتور الذي ارتفع 1.3 بالمئة، وباناسونيك الذي تقدم 0.6 بالمئة. وارتفع سهم فانوك كورب 1.2 بالمئة، ليشكل نحو ثلث مكاسب مؤشر نيكي بالنقاط.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 1445.67 نقطة، ليغلق بالقرب من أعلى مستوى له في ست سنوات ونصف 1445.77 نقطة الذي سجله في وقت سابق.

وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بنسبة 0.4 بالمئة أيضا ليغلق عند 13130.74 نقطة.