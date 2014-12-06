الذهب يهبط 1% في نيويورك وتركيا تستورد 47 طناً

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمئة اليوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أكبر زيادة شهرية في حوالي ثلاث سنوات في الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، وهو ما أذكى توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.

ودفعت البيانات الدولار الأميركي إلى تسجيل أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية. كما دفعت المتعاملين إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع العام القادم.

وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 1.2 بالمئة إلى 1191.25 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بينما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 17.30 دولار أو 1.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 1190.40 دولار للأوقية.

وعقب صدور بيانات الوظائف الأميركية هبط سعر الذهب للبيع الفوري إلى 1186.10 دولار للأوقية بانخفاض قدره 1.6 بالمئة. وقال متعاملون إنهم دهشوا أنه لم يهبط إلى مستويات أكثر انخفاضا.

لكن المعدن الأصفر ينهي الأسبوع مرتفعا حوالي 2 بالمئة بعد أن سجل مكاسب بلغت 4 بالمئة يوم الاثنين -وهي أكبر زيادة ليوم واحد في أكثر من عام- بفعل مشتريات لتغطية مراكز مدينة. وقال متعاملون إن هذا قد يجتذب مشتريات قصيرة الأجل الأسبوع القادم، بينما أشار آخرون إلى أن السوق ستستقر حول المستويات الحالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعري الفضة والبلاتين للبيع الفوري 0.9 بالمئة إلى 16.26 دولار و1218.42 دولار للأوقية على الترتيب، لكن البلاديوم ارتفع 0.7 بالمئة إلى 799.59 دولار للأوقية.

من جهة ثانية، أظهرت بيانات من بورصة اسطنبول أن واردات تركيا من الذهب في نوفمبر بلغت 46.9 طن، مسجلة قفزة هائلة من 6.6 طن في الشهر السابق. وبلغت واردات البلاد من الذهب 19.3 طن في نوفمبر من العام الماضي.