وول ستريت: سابع مكسب أسبوعي مع توقعات رفع الفائدة

سجل كل من مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا في ختام سابع أسبوع على التوالي من المكاسب بعد أن أشار تقرير إيجابي بشأن الوظائف إلى نمو قوي لأكبر اقتصاد في العالم رغم أن ذلك قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 58.69 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة عند 17958.79 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 3.45 نقطة أو 0.17 بالمئة ليغلق عند 2075.37 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 11.32 نقطة أو 0.24 بالمئة عند 4780.76 نقطة.

وينهي داو جونز وستاندرد آند بورز الأسبوع على مكاسب مع صعودهما 0.7 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب، لكن ناسداك تراجع 0.2 بالمئة.