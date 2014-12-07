طلبات كثيفة ولا عروض بيع على سهم الصناعات الكهربائية

بدأ تداول أسهم شركة "الصناعات الكهربائية" في السوق السعودية اليوم الأحد، حيث حقق ارتفاعاً بالحد الأقصى، وسط عزوف عن البيع، وكانت نسبة تذبذب على السهم في اليوم الأول من الإدراج 10%، وذلك كسادس إدراج في البورصة منذ مطلع العام الجاري.

وكانت الشركة قد طرحت نحو 13.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام تمثل 30%، من رأسمال الشركة.

يذكر أنه تمت تغطية اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم الشركة بأكثر من 500%، وذلك بسعر 54 ريالا للسهم.

وقد تم تخصيص ثلاثة أسهم للمكتتب ضمن شريحة الأفراد التي تمثل 50%، من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب.

ويُعد إدراج أسهم شركة "الصناعات الكهربائية" الإدراج السادس في السوق السعودي خلال العام الجاري.