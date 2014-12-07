عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

مؤشر سوق السعودية يتأرجح قرب 8950 نقطة

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

مال مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد للتراجع مع تواصل تعرضه لضغوط قوية من جانب قطاع البتروكيماويات، لينخفض المؤشر إلى مستوى 8950 نقطة، بعد تراجعه بنسبة 0.18%، أو نحو 16 نقطة.

وانخفض قطاع البتروكيماويات عند الإغلاق بنسبة 0.98%، فيما بلغت خسائر المصارف والخدمات المالية 0.67%.

وبلغت قيمة التعاملات اليوم 6.6 مليار ريال، بأحجام تداول بلغت 264 مليون سهم، عبر تنفيذ 122 ألف صفقة.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم أسواق المزرعة 9.83%، أسواق ع العثيم 6.31%، سيسكو 5.06%، فيما ارتفع سهم زين السعودية بنسبة 4.7%.

وواصل سهم اتحاد اتصالات موبايلي السعودية تراجعه ليصل إلى مستوى 48.9 ريال، وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بـ542 مليون ريال، تلاه زين السعودية بـ437 مليون ريال.

saudi market1 saudi market1

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر