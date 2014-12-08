دبي للحدائق: اكتتاب الطرح العام فاق المعروض بمراحل

قالت دبي للحدائق والمنتجعات اليوم الاثنين إن الاكتتاب في طرحها العام الأولي الذي تبلغ قيمته 2.5 مليار درهم، أو ما يعادل 698 مليون دولار، فاق المعروض بمرات. وتشيد الشركة مجمع متنزهات في الإمارة يتكلف 2.9 مليار دولار.

وأضافت الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني أن الاكتتاب في شريحة المؤسسات من الطرح العام وتشكل 60 بالمئة من القيمة الإجمالية للطرح فاق المعروض 65 مرة. وكان ضمن المؤسسات المهتمة بالاستثمار فيه صندوق الثروة السيادية في كل من الكويت وقطر.

وخصصت 40% للمستثمرين في الإمارات وبلغ الاكتتاب بها عشرة أمثال المعروض.

وسجل الاكتتاب بشريحة الأفراد - وتعادل 10%، - 1.63 مثل المعروض وخصصت نسبة 25 بالمئة للأفراد الأثرياء والمؤسسات وزاد الاكتتاب بها على المعروض نحو 14 مرة. وخصصت نسبة 5%، لجهاز الإمارات للاستثمار.

وتدرج دبي للحدائق أسهمها في سوق دبي المالي يوم الأربعاء والشركة تابعة لمجموعة مراس المملوكة لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.