ضغوط بيعية تفاقم خسائر سوق السعودية إلى 1.7%

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية متراجعاً 1.74% إلى 8785.73 نقطة، مع تراجع قطاعات المصارف والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والبتروكيماويات وطيف واسع من القطاعات، في حالة عامة من الهبوط أرجعها الخبراء إلى استمرار انهيار أسعار النفط، بعد أن خسر خام برنت دولارين دفعة واحدة اليوم هوت بسعره باتجاه 68 دولاراً للبرميل.

واعتبر الرئيس التنفيذي في دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أسعار النفط تنقسم إلى قسمين، الأول يذهب للإنفاق على ميزانية المملكة، والآخر على الاحتياطيات النقدية التي قاربت قيمتها نحو 2.8 تريليون ريال، أي ما يقارب 850 مليار دولار.

ورأى الضحيان أن هذه القيمة الكبيرة من الاحتياطيات تكفي من ناحية افتراضية "للصرف على المملكة لمدة ثلاث سنوات ونصف بدون الحاجة لإنتاج البترول".

بدوره، قال وليد بن غيث، عضو جمعية الاقتصاد السعودية في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العامل المؤثر على تراجع السوق يبقى هبوط أسعار النفط التي لم تظل تعكس مستوى مرتفعا من الغموض تجاه حركتها المستقبلية، إلى أن يتكيف السوق النفطي مع الأسعار الحالية "وهذا يتطلب مزيداً من الوقت".

وذكر أن الإنتاج الأميركي بنحو 9 ملايين برميل، يصعب من التنبؤات بالسعر العادل للنفط، موضحا أن تكلفة النفط الصخري تتراوح بنطاق واسع بين 42 دولاراً و120 دولاراً للبرميل الواحد، وهذا يعقد من التوقع بأثر الأسعار الحالية على صناعة النفط الصخري.

وطمأن بن غيث لجهة وجود احتياطيات مالية سعودية ضخمة ستمكن المملكة من تجاوز هذه الحقبة التي تعاني منها أسواق النفط، في جانبين: الأهم الميزانية، والثاني سوق الأسهم.

وأوضح عضو جمعية الاقتصاد أن الأسهم السعودية تمر بمرحلة تصحيحية ستقود إلى "تعديل الأسعار" مع هبوط النفط بشكل "أكثر حدة"، مبينا أن أكبر القطاعات الخاسرة "هبط بنسبة 30%"، وهذا لا يشكل قلقاً على السوق.

وتكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم خسائر، إذ انخفض بـ 155.72نقطة بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8785.73 نقطة وبتداولات تجاوزت 6.5 مليار ريال.

وشهدت تداولات اليوم ارتفاع أسهم 17 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 140 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 212 مليون سهم، توزعت على أكثر من 132 ألف صفقة.

وجاءت أسهم شركات صناعات كهربائية، والكابلات، ووفاء للتأمين، ومتطورة، ومجموعة الحكير، وسدافكو الأكثر ارتفاعا اليوم، فيما جاءت أسهم شركات ميدغلف للتأيمن، والتعاونية، وأسواق المزرعة، وأمانة للتأمين، والخليجية العامة، والأهلي للتكافل الأكثر انخفاضا، وقد تراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات اليوم بين 9.83% و1.42%.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، وسابك، والإنماء، والتعاونية، واتحاد الاتصالات، والراجحي أكثر الأسهم نشاطاً في القيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وملاذ للتأمين، وزين السعودية، والكابلات، وسوليدرتي على قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.