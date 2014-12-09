أول جلسة تحكيم بين "زين" و"موبايلي" السبت المقبل

أعلنت كل من شركتي "زين السعودية" و"موبايلي" اتفاقهما على تشكيل هيئة للتحكيم في النزاع بينهما حول المبالغ المستحقة لشركة موبايلي من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة "زين".

وبحسب ما نقله موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) عن الشركتين، فإن السبت المقبل سيشهد أول جلسة تحكيم، والتي سيتم الاتفاق من خلالها على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم، ومدة التحكيم. وستقوم زين بعد استلامها لطلبات شركة موبايلي وما يدعمها من مستندات، بتقديم دفوعها الشكلية والموضوعية.

وكانت موبايلي طلبت من زين دفع 2.2 مليار ريال، لكن زين السعودية أعلنت أن المبالغ المستحقة عليها لا تتجاوز 13 مليون ريال.