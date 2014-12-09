خسائر شركات الطاقة يهبط بالأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية تراجعا حادا اليوم الثلاثاء مع تأثر شركات الطاقة بتفاقم الخسائر في أسعار النفط الخام بينما انحدر سهم تيسكو البريطانية لمتاجر البقالة بعد تحذير جديد بشأن الأرباح.

وهوت أسهم تيسكو 15 بالمئة بعد أن قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله ما يقرب من الثلث في أحدث خفض بفعل فضيحة محاسبية والمنافسة المحتدمة في السوق المحلية.

وبحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 بالمئة إلى 1381.16 نقطة بعد أن نزل 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لقطاع النفط والغاز الأوروبي 2.4 بالمئة وتصدر خسائر القطاعات بعد أن نزل سعر برنت إلى أقل مستوى في خمس سنوات دون 66 دولارا للبرميل إثر انخفاض بأكثر من أربعة بالمئة في اليوم السابق بفعل المخاوف من تخمة معروض متفاقمة.



وتراجعت أسهم بي.بي وتالو أويل وشتات أويل وريبسول بين اثنين و3.2 بالمئة.