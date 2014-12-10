سهم "دبي باركس" يتكبد خسائر قوية في يومه الأول

قلص سهم دبي باركس خسائره في اليوم الأول من إدراجه في سوق دبي المالي ليصل السهم إلى 0.93 درهم.

ويعتبر إدراج أسهم شركة Dubai Parks and Resorts الرابع في سوق دبي هذا العام.

وقد تمت تغطية شريحة المؤسسات 65 مرة، وشريحة الأفراد 10 مرات، علما أن الشركة طرحت 40%، من أسهمها بسعر درهم للسهم، بهدف جمع 2.5 مليار درهم.

وتزامنا مع إدراج اسهمها، أعلنت اليوم Dubai Parks and Resorts التابعة لـ"مراس القابضة" عن تقليص خسائرها خلال الأشهر التسعة منذ بداية العام بـ25%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي لتقارب 8 ملايين درهم، علما أن الشركة تأسست في يوليو من عام 2012، إلا أن نشاطاتها لا زالت قيد التأسيس.