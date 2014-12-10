نيكي يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل صعود الين

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء مع ارتفاع الين الذي دفع المستثمرين إلى بيع أسهم الشركات المصدرة بينما تقلصت شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل مخاوف من الغموض السياسي في اليونان وهبوط أسعار النفط.

ونزل مؤشر نيكي القياسي 2.3 بالمئة ليغلق عند 17412.58 نقطة أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر.

وأدى ارتفاع الين إلى نزول أسهم فانوك كورب 3.3 بالمئة ونيسان موتور 3.4 بالمئة وتويوتا موتور 3.1 بالمئة.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة ليسجل 1406.83 نقطة في حين انخفض جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 2.2 بالمئة إلى 12765.54 نقطة.