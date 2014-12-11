الذهب يبدد مكاسبه بعد ارتفاع الدولار أمام الين

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليبتعد عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار قليلاً أمام الين مما قلل من بريق الذهب كملاذ آمن.

وكان الذهب - الذي يعتبر استثمارا بديلا مقارنة بالأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الأسهم - قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي فضلا عن ضعف الدولار.

ونال تراجع أسعار النفط من معنويات المستثمرين. وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة يوم الخميس إلا أنها لا تزال قرب أدنى مستوى في خمس سنوات.

ويميل المعدن النفيس للانخفاض مع النفط إذ إن ضعف أسعار الطاقة تحد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1224 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش. وقفز الذهب إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع 1238.20 دولار في الجلسة السابقة لكنه أخفق في التشبث بمكاسبه وأنهى اليوم منخفضا 0.3 بالمئة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.18 بالمئة إلى 17.02 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.62 بالمئة إلى 1241.74 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.44 إلى 813.85 دولار للأونصة.