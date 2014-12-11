خسائر "قاسية" تلتهم أرباح الأسهم الخليجية خلال العام

تعرضت أسواق الأسهم الخليجية لخسائر قاسية اليوم الخميس، في أول رد فعل على التراجعات الحادة التي منيت بها أسعار النفط وسط أجواء من التشاؤم بإمكانية تعافيها قريباً، ما أفقد المستثمرين والأسهم مكاسب العام بأكمله.

سوق دبي وكعادتها كانت في طليعة الأسواق الخليجية من حيث الأكثر خسارة، حيث تراجع المؤشر 7.4%، منخفضاً إلى مستوى 3594 نقطة، بتداولات حتى نهاية الجلسة بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم.

وقلص مؤشر سوق الأسهم السعودية خسائره قبيل انتهاء الجلسة ليغلق منخفضاً 0.20%، إلى 8393 نقطة، لينخفض دون مستوى الدعم 8500 نقطة، ما يعرض المؤشر لموجة من الهبوط المرتقبة على وقع التراجعات الكبيرة في أسواق النفط.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أثناء التعاملات الآسيوية اليوم لكنها ظلت دون مستوى 65 دولاراً للبرميل وغير بعيدة عن أدنى مستوياتها في 5 سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة البالغ 63.56 دولار وهو أضعف مستوى منذ يوليو 2009.

ومنيت عقود برنت بخسائر بلغت 4% تقريباً يوم الأربعاء، فيما هبطت عقود الخام الأميركي 55 سنتاً إلى 61.49 دولار للبرميل لأدنى مستوى له في حوالي خمسة أعوام ونصف عند 60.43 دولار الأربعاء.

وفي السوق السعودية تراجعت غالبية القطاعات، وشهد قطاع البتروكيماوياىت ارتفاعاً بنسبة 0.84%، فيما انخفض قطاع المصارف والخدمات المالية 0.61%، والطاقة 0.48%.

وفي سوق دبي واصل سهم إعمار تراجعاته القوية إلى 7.23 درهم، بنسبة 9.06%، وأرابتك 7.76%، إلى 3.21%.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي 4.68%، حيث تراجعت غالبية القطاعات وكان أقساها القطاع العقاري 9.12%، والبنوك 5.4%، الطاقة 4.4%.

وتراجع مؤشر الكويت بنسبة 1.51%، وقطر 4.3%، والبحرين 0.90%.