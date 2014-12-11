22.5 مليار دولار خسائر أسواق الخليج خلال جلسة اليوم

فاقمت أسواق الأسهم الخليجية من خسائرها اليوم مع تراجع أسعار النفط، حيث وصل إجمالي قيمة الخسائر المجمعة للأسواق 22.5 مليار دولار.

سوق قطر كانت الأكثر حدة في تراجعاتها وخسائرها، مع تراجع المؤشر 4.3%، لتخسر السوق 7.74 مليار دولار، وجاءت سوق دبي في المرتبة الثانية بنحو 6 مليارات دولار، لتتراجع قيمة الأسهم السوقية إلى 81 مليار دولار، وسوق أبوظبي 5.3 مليار دولار إلى 109.7 مليار دولار.

وبلغ إجمالي خسائر السوق السعودية نحو 900 مليون دولار، بعد أن قلص المؤشر تراجعاته إلى 0.20%، قبيل الإغلاق.

وخسر مؤشر السوق الكويتية قرابة 1.43 مليار دولار، لتصل قيمته السوقية بنهاية تعاملات اليوم 94.5 مليار دولار، فيما فقدت سوق مسقط 966 مليون دولار بقيمة سوقية 23 مليار دولار، والبحرين 198 مليون دولار، لتصل القيمة السوقية إلى22 مليار دولار.