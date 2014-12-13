أكبر مكسب أسبوعي للذهب مع تراجع الأسهم والدولار

تراجعت أسعار الذهب مع إقبال بعض المستثمرين على البيع لجني أرباح الفترة الأخيرة، ومع ذلك فإن المعدن النفيس سجل أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين مع تراجع الدولار وهبوط أسعار النفط، الأمر الذي أضعف إقبال المستثمرين على المخاطرة وأضر بالأسهم.

وصعد الذهب 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع عقب ارتفاعه الحاد يوم الثلاثاء، ودفع تراجع أسواق الأسهم بعض المستثمرين إلى شراء الذهب باعتباره من الأصول البديلة بينما أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن الأصفر المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وبحلول الساعة 2038 بتوقيت غرينتش الجمعة انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1221.66 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل سعر المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر في بورصة كومكس عند التسوية 0.3 في المئة إلى 1222.50 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.4 بالمئة اليوم الجمعة وانخفضت الأسهم الأوروبية أكثر من اثنين بالمئة مع استمرار هبوط سعر النفط الذي أضر بأسهم شركات الطاقة وأضعف من الإقبال على المخاطرة بفعل المخاوف السياسية المتعلقة باليونان.

وتراجع سعر خام برنت في العقود الآجلة إلى ما دون 62 دولارا للبرميل أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وخسر الخام ثمانية بالمئة منذ بداية الأسبوع و45 بالمئة مقارنة مع ذورته في يونيو.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 17.00 دولارا للأوقية.

ونزل سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1224.50 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 810.30 دولار للأوقية.