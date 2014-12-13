الطيران أم البتروكيمياويات

في كتابه «من المحل إلى الغنى» يصف أحمد الفهيم وكيل «مرسيدس» في أبو ظبي والذي كان والده صديقا مقربا من الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله، أول رحلة طيران له في حياته من مطار أبو ظبي (الترابي) إلى مطار البحرين الحديث في الستينيات من القرن الماضي، وكأنه يصف رحلة من الأرض إلى المريخ !!

استعدت ذكرى تلك القصة وأنا استعرض سلسلة المعلومات والأرقام الواردة في اجتماعات الجمعية العمومية 47 للاتحاد العربي للنقل الجوي الذي عقد في دبي الأسبوع الماضي.

فقد تضمنت أوراق العمل أن النقل الجوي الدولي استطاع نقل 3 مليارات مسافر العام الماضي وأن مساهمته في الناتج المحلي العالمي بلغت 2.4 تريليون دولار وأنه يغطي 58 مليون فرصة عمل، منها 7.8 مليون فرصة عمل مباشرة.

وتقود الإمارات سوق النقل الجوي العربي حيث تستحوذ بمفردها على 37 % من كعكة الطيران التي تقدر قيمتها السوقية بـ 116 مليار دولار وبإجمالي 237 مليون مسافر، وتمتلك 370 طائره تمثل 33 % من إجمالي الأساطيل العربية.

سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران أفصح عن أرقام مذهلة في كلمته الافتتاحية، موضحا أن قطاع الطيران في إمارته يساهم بـ 26 % من الناتج المحلي للإمارة، ويدعم أكثر من 400 ألف فرصة عمل !!

بمعنى أن فرص العمل في هذا القطاع والذي تحصل الإمارة من خلاله على مزايا سياحية واقتصادية وعلى رسوم وضرائب مباشرة يفوق كل فرص العمل في قطاع البتروكيماويات في المملكة، والذي تدفع عليه البلاد تخفيضات هائلة من أسعار الوقود واللقيم منذ ثلث قرن وحتى الآن.

* نقلاً عن عكاظ