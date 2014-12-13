الليرة التركية بأدنى مستوى في 11 شهراً مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في 11 شهراً مقابل الدولار مع ارتفاع العملة الأميركية قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل، ومع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة.

وقال أردوغان في كلمة أمام منتدى أعمال في أنقرة إن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم مرتفعة للغاية. وكان قد دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة لكن البنك المركزي أحجم في الأشهر الأخيرة عن تخفيضها؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى اذكاء التضخم.

وسجل سعر العملة التركية 2.3097 ليرة مقابل الدولار أدنى مستوى لها منذ 27 من يناير.