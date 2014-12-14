تراجع حاد يعصف بأسواق المال الخليجية

تراجعت كافة مؤشرات أسواق الخليج اليوم متأثرة بتراجع أسعار النفط، وأغلقت جميع القطاعات على تراجع.

وبحسب "تقرير صحارى" المتخصص فقد واصل قطاع الفنادق والسياحة قيادة القطاعات بالضغط على السوق السعودي وتراجع مؤشر سوق الأسهم العام في تعاملات جلسة اليوم بواقع 284.84 نقطة أو ما نسبته 3.27% ليغلق عند مستوى 8119.08 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 255.9 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال نفذت من خلال 136.9 ألف صفقة.

وفي دبي تراجعت السوق بواقع 273.62 نقطة أو ما نسبته 7.61% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3321.33 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الخدمات، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 8.02% وأرابتك بنسبة 9.66% والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.61% وبنك دبي الإسلامي بنسبة 9.85% ودبي للاستثمار بنسبة 9.72% وسوق دبي المالي بنسبة 9.84% والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.53%. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 663.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار درهم.

البورصة الكويتية تتراجع

وفي الكويت تراجعت البورصة بواقع 189.01 نقطة أو ما نسبته 2.9% ليقفل عند مستوى 6274.75 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 167.9 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار نفذت من خلال 9791 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 8.55%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع عقار بنسبة 43.18% تلاه قطاع بنوك بنسبة 39.76%.

تراجع ملموس في البورصة القطرية

وفي الدوحة تراجعت البورصة بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 690.89 نقطة أو ما نسبته 5.85% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11114.43 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 22.5 مليون سهم بقيمة 957 مليون ريال .

البورصة البحرينية

وفي البحرين تراجع مؤشر البورصة بواقع 8.20 نقطة أو ما نسبته 0.59% ليغلق عند مستوى 1382.41 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 887.2 ألف سهم بقيمة 176.2 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 7.82 نقطة.

البورصة العمانية

وفي عمان تراجع المؤشر العام بواقع 183.9 نقطة أو ما نسبته 3.17% ليقفل عند مستوى 5623.65 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 25.9 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون ريال نفذت من خلال 1322 صفقة وتراجعت أسعار أسهم 40 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 4.91% تلاه القطاع المالي بنسبة 3.04% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.00%.