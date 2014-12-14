بدء إدراج وتداول أسهم "فيفا" في سوق الكويت اليوم

تراجع سهم فيفا VIVA للاتصالات الوافد الجديد لسوق الكويت اليوم بنحو 4%، ليمحو مكاسبه الصباحية التي فاقت 7%.

وكان قد بدأ اليوم إدراج وتداول أسهم شركة الاتصالات الكويتية VIVA في سوق الكويت المالي بعد أكثر من 6 سنوات على تأسيسها.

ووفقاً لبيانات الشركة فإن اجمالي الأسهم المدموجة بلغ 10 ملايين سهم من إجمالي أسهم مصدرة تبلغ نحو 500 مليون سهم حر. وتمت عمليات دمج الأسهم خلال الشهرين الماضيين.

يذكر أن شركة اتصالات السعودية تملك نسبة 26%، في فيفا بينما يملك المواطنون الكويتيون نسبة 50%، فيها، مقابل حصة بـ24%، للحكومة الكويتية.