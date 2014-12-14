بورصة مصر تواصل النزيف والهلع يسيطر على المتعاملين

أصيب المتعاملون بالبورصة المصرية بحالة من الهلع على خليفة التراجعات والخسائر الصعبة التي منيت بها غالبية الأسهم المدرجة خلال التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، والتي ارتفعت إلى 11.3 مليار جنيه بعد دقائق من بدء الجلسة.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن تراجع البورصات العالمية وخاصة مؤشر داو جونز ثم تأثر البورصات العربية والخليجية بهذه الخسائر دفعت البورصة المصرية إلى الارتداد وارتفاع حدة الخسائر لتصل إلى نحو 3.65% في المؤشر الرئيسي، فيما كانت الخسائر أكثر حدة في سوق دبي المالي والذي تراجع بنسبة 7%.

وأوضح أن الخسائر التي منيت بها البورصات العربية والخليجية دفعت إلى اتخاذ المتعاملين والمستثمرين بالبورصة المصرية إلى قرارات وبيع عشوائي، ما دفع غالبية الأسهم إلى التراجع بما فيها الأسهم القيادية.

وتوقع محللون مواصلة البورصة المصرية لتراجعها ليصل مؤشرها الرئيسي إلى ما دون مستوى 8800 نقطة مع إغلاق تعاملات اليوم.

ولجأت إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة بعد تجاوزها نسبة الخسائر المقررة بنحو 5%.

وخلال الدقائق الأولى من تعاملات جلسة اليوم، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 11.3 مليار جنيه تساوي ما يقرب من 1.6 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 2.2%، بعدما تراجع رأس مال الشركات المدرجة بالسوق من نحو 507.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 496.6 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد هوى المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" على ما دون مستوى 8900 نقطة، مسجلاً خسائر بنسبة 3.65% بما يعادل نحو 335 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 9196 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الخميس الماضي، إلى مستوى 8861 نقطة في الوقت الحالي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 2.29% بما يعادل نحو 14 نقطة، ليصل إلى مستوى 599 نقطة، مقابل نحو 613 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي انخفض بنسبة 2.39% فاقداً نحو27 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 1105 نقاط، مقابل نحو 1132 نقطة بنهاية إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي.