بورصة مصر الأكثر ارتفاعاً بين البورصات العربية

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق أرباح قياسية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية جلسة تعاملات أمس، واحتلت المرتبة الأولى في قائمة البورصات العربية والخليجية الأكثر ارتفاعاً.

ووفقاً للبيانات والإحصائيات الرسمية، فقد تمكنت البورصة المصرية من تحقيق ارتفاعات قياسية مقارنة بأداء البورصات العربية والخليجية، حيث ارتفعت خلال الفترة من بداية يناير من العام الجاري وحتى إغلاق جلسة أمس بنسبة 29%، فيما انخفضت هذه الارتفاعات إلى نحو 7% منذ بداية النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية جلسة أمس.

وجاءت بورصة البحرين في المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% منذ بداية العام وحتى جلسة أمس، فيما تحولت المكاسب إلى خسائر تقدر بنحو 3% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

واحتلت بورصة قطر المركز الثالث بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7% وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس وخسائر بلغت نحو 3% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وجاءت سوق دبي المالي في المرتبة الرابعة بنسبة تراجع منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس تقدر بنحو 1%، وارتفعت الخسائر إلى 16% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وخسر سوق أبوظبي المالي بنسبة 2% منذ بداية العام وحتى أمس، و7% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

أما سوق الأسهم السعودي فقد تراجع منذ بداية العام وحتى جلسة أمس بنسبة 4%، فيما خسر نحو 14% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتراجعت بورصة عمان بنسبة 4% منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة أمس، فيما ارتفعت الخسائر إلى نحو 7% خلال النصف الثاني.

أما سوق الكويت للأوراق المالية فقد خسر بنسبة 17% منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة أمس، فيما خسر بنسبة 10% خلال جلسات النصف الثاني من العام الجاري.

وجاء في المرتبة الأخيرة سوق مسقط للأوراق المالية والذي خسر بنسبة 18% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة أمس، وارتفعت الخسائر إلى 20% خلال النصف الثاني من العام الجاري.

